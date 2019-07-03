Красносельский районный суд Петербурга в среду, 3 июля, расторг брак бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.
Андрей Аршавин развелся с женой
Сегодня, 17:46 Шоубиз Срочная новость 195
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак экс-футболиста сборной России с Алисой Казьминой.
Фото : Instagram/andrey.arshavin10
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