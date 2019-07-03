Андрей Аршавин развелся с женой

, 17:46 Срочная новость 195

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак экс-футболиста сборной России с Алисой Казьминой.

Фото : Instagram/andrey.arshavin10

Красносельский районный суд Петербурга в среду, 3 июля, расторг брак бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +12°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Последние новости

18:58
Киевский суд перенес заседание по делу Вышинского по просьбе прокуроров
18:47
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
18:41
«Вот это ноги!»: Фанаты осыпали Лесю Никитюк комплиментами по ее же просьбе
18:35
«Жирок тает, сила воли растет»: Анна Хилькевич поделилась секретом похудения
18:23
«Вымя пусть коровы носят!»: Звезды, которые не хотят увеличивать грудь
18:14
«Без полотенца никак?»: Натренированный торс Костюшкина впечатлил фанаток

Сейчас читают

«Боль дикая!»: Волочкова продолжает тренировки, несмотря на серьезную травму
«Прости, что не с тобой»: Киркоров не приехал из Майами на похороны отца Баскова
Видео: Как прошло свадебное утро Регины Тодоренко

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге