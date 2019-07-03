Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

Видео: Волонтеры спасают животных из затопленных домов в Иркутской области

По информации издания, на данный момент остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. В этих районах увеличена группировка сил и техники. Специализированные службы откачивают воду, разбирают завалы, обеспечивают доставку питьевой воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наводнения в Иркутской области погибли 18 человек и 13 пропали без вести. Количество госпитализированных превысило 200 человек, амбулаторно оказана помощь 1102 людям.