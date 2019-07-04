В Минске торжественно отметили День независимости

, 6:22 Эфирная новость 37

В этот же день отмечалось и 75 лет освобождения столицы Белоруссии от немецких оккупантов.

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Фото, видео : ТАСС / Наталия Федосенко, Пятый канал

Белоруссия отметила День Независимости, он совпал с 75-й годовщиной освобождения столицы от немецких оккупантов. В Минске эту дату чтят как и День общей победы, 9 мая.

Вечером в Минске устроили военный парад — в нем приняли участие более пяти тысяч солдат и офицеров. Причем не только из Белоруссии, но и России, Армении и других стран бывшего СССР.

Механизированную колонну традиционно возглавил Танк Т-34. Бронемашина этой модели 75 лет назад одной из первых ворвалась в осажденный Минск. Затем прошла современная техника — модернизированные танки, бронетранспортеры. Специальные гости — российские комплексы Искандер.

В завершении парада небо над Минском раскрасил праздничный салют. Одновременно 24 залпа прогремели в Москве, российская столица также отметила памятную дату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны к 75-летию освобождения Минска от фашистских захватчиков рассекретило ранее неизвестные приказы, наградные документы и газетные материалы, которые рассказывают об одной из наиболее стремительных наступательных операций Красной Армии.

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