Призыв обеспечить доступ наблюдателей в Крым вызывал недоумение в посольстве РФ

Пресс-сслужба посольства России в Лондоне прокомментировала сообщение британского МИД, в котором говорится, что делегация Великобритании на сессии Совета по правам человека ООН «призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым».

«Оставляя за скобками тему „незаконной аннексии“ (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями. <> В этой связи указанный призыв Форин Офиса вызывает недоумение», — говорится в заявлении, опубликованном 3 июля на официальном сайте посольства РФ в Великобритании.

В подобное заявление британских коллег российские дипломаты расценили как «очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на предвыборном митинге лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который баллотируется в Верховную раду Украины, оговорился и назвал Крым российским.