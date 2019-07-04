Молния спалила склад в США с бурбоном на сотни миллионов долларов

, 9:04 Блог 106

Шестиэтажное здание в штате Кентукки полыхает до сих пор. Предварительно, погибших и пострадавших нет, не считая производителя напитка — ущерб на сотни миллионов долларов.

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Фото, видео : Twitter @IsraelNewsLinks

В американском штате Кентукки, в результате пожара, сгорело 45 тысяч бочек бурбона — это около семи миллионов литров. Возгорание произошло на складах с алкоголем.

По предварительной версии, виной всему — молния. Площадь горения — поражает масштабами. Пламенем объято шестиэтажное здание размером с футбольное поле, которое было под завязку забито виски.

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Потушить его не могут до сих пор. Как нам сообщили в экстренных службах, погибших и пострадавших — нет. Производитель напитка, тем временем, подсчитывает убытки. И они огромные — около 300 миллионов долларов.

Тем временем склад полыхает и в Краснодарском крае. Как сообщал 5-tv.ru, пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 1200 квадратных метров.

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