Видео: Технологию лечения радиоактивными элементами представили в Петербурге

Уникальную технологию лечения радиоактивными элементами представили в Петербурге на Европейской конференции по рассеянию нейтронов. Российские ученые рассказали о новом методе ядерной терапии изотопами, аналогов которым нет во всем мире.

Спектр заболеваний от онкологии до ишемии сердца и старческой деменции. Лучи позволяют выявить такие нарушения в работе органа, где другие методики бессильны.

По словам специалистов, нужно как можно скорее отходить от консервативных методов терапии и создавать новые высокотехнологичные центры. Уже к концу 2021 года современный комплекс, полностью адаптированный под нужды ядерной медицины, появится в Ленинградской области.