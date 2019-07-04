Видео: Технологию лечения радиоактивными элементами представили в Петербурге

, 10:28 Эфирная новость 83

Ученые намерены совершить прорыв в диагностике и лечении самых распространенных смертельно опасных заболеваний. В первую очередь онкологии и патологий сердечно-сосудистой системы.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Уникальную технологию лечения радиоактивными элементами представили в Петербурге на Европейской конференции по рассеянию нейтронов. Российские ученые рассказали о новом методе ядерной терапии изотопами, аналогов которым нет во всем мире.

Спектр заболеваний от онкологии до ишемии сердца и старческой деменции. Лучи позволяют выявить такие нарушения в работе органа, где другие методики бессильны.

По словам специалистов, нужно как можно скорее отходить от консервативных методов терапии и создавать новые высокотехнологичные центры. Уже к концу 2021 года современный комплекс, полностью адаптированный под нужды ядерной медицины, появится в Ленинградской области.

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