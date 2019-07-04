«Отписываюсь!»: Ксения Собчак шокировала фанатов снимком своего голого сына

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию своего двухлетнего сына Платона. На снимке радостный малыш голышом бегает по берегу моря. Однако счастливый ребенок не вызвал умиления в комментариях. Хейтеры атаковали аккаунт телеведущей злобными сообщениями.

«Такое фото актуально для семейного альбома, но зачем его выкладывать в соцсеть, где у вас 6,5 миллиона подписчиков?!»

«Раздражают подобные фото в ленте. Я уже поотписывалась от многих новоиспеченных мамочек»;

«Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?!» — возмущались фолловеры Ксении Собчак.

Instagram @xenia_sobchak