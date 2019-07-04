«Отписываюсь!»: Ксения Собчак шокировала фанатов снимком своего голого сына

, 12:59 Фото 238

Телеведущая подверглась травле из-за невинного снимка с моря.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию своего двухлетнего сына Платона. На снимке радостный малыш голышом бегает по берегу моря. Однако счастливый ребенок не вызвал умиления в комментариях. Хейтеры атаковали аккаунт телеведущей злобными сообщениями.

«Такое фото актуально для семейного альбома, но зачем его выкладывать в соцсеть, где у вас 6,5 миллиона подписчиков?!»

«Раздражают подобные фото в ленте. Я уже поотписывалась от многих новоиспеченных мамочек»;

«Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей?!» — возмущались фолловеры Ксении Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики обвинили экс-ведущую «Дома-2» во вступлении в так называемую группировку «Яжматерей». А вот представители данного «клана» посоветовали новоиспеченной мамочке надевать на ребенка нижнее белье, ибо на пляже легко подцепить заразу.

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«Негигиенично!»

«Песка в попе — мне не понять», — заявили фанаты.

Ксения Собчак обожает провоцировать своих поклонников. Недавно она опубликовала фото, после которого большинство пользователей сочли, что звезда портит свою внешность, прибегая к «уколам красоты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ксению Собчак затравили за любовь к пластике.

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