Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме большим гастрольным туром

Марина Хлебникова отправится в большой гастрольный тур по городам Краснодарского края. Такой шаг вынудил хейтеров певицы признать — звезда не страдает от алкогольной зависимости.

Знаменитость опубликовала в Instagram афишу и сообщила, какие населенные пункты планирует посетить с концертами. Шоу-программа с хитами прошлых лет пройдет в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Анапе и других курортных городах.

«Я и известные звезды 90-х едем к вам в гости!», — поделилась радостной новостью артистка. ⠀

Instagram @marina_hlebnikova_official