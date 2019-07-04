Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме большим гастрольным туром

Марина Хлебникова отправится в большой гастрольный тур по городам Краснодарского края. Такой шаг вынудил хейтеров певицы признать — звезда не страдает от алкогольной зависимости.
Знаменитость опубликовала в Instagram афишу и сообщила, какие населенные пункты планирует посетить с концертами. Шоу-программа с хитами прошлых лет пройдет в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Анапе и других курортных городах.
Вместе с Мариной Хлебниковой на сцену выйдут: «Сектор Газа», Кай Метов, группа «Стрелки», Михаил Муромов и другие известные исполнители того времени.
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Большой гастрольный тур можно считать ответом на обвинения певицы в алкоголизме. По словам самой артистки, ее плохой внешний вид и излишняя худоба не являются результатом длительного злоупотребления алкоголем. Дело в том, что год назад скончался супруг исполнительницы и это подорвало ее здоровье.
Марина Хлебникова в 90-х была популярной поп-певицей. В ее репертуаре есть несколько супер-хитов. Однако сейчас артистке не удается собирать стадионы, как раньше.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме.