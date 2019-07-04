Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме большим гастрольным туром

, 18:58 Фото 215

Певица и другие звезды 90-х проедут с концертами по всему Краснодарскому краю.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Марина Хлебникова отправится в большой гастрольный тур по городам Краснодарского края. Такой шаг вынудил хейтеров певицы признать — звезда не страдает от алкогольной зависимости.

Знаменитость опубликовала в Instagram афишу и сообщила, какие населенные пункты планирует посетить с концертами. Шоу-программа с хитами прошлых лет пройдет в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Анапе и других курортных городах.

«Я и известные звезды 90-х едем к вам в гости!», — поделилась радостной новостью артистка. ⠀

Instagram @marina_hlebnikova_official

Вместе с Мариной Хлебниковой на сцену выйдут: «Сектор Газа», Кай Метов, группа «Стрелки», Михаил Муромов и другие известные исполнители того времени.

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Большой гастрольный тур можно считать ответом на обвинения певицы в алкоголизме. По словам самой артистки, ее плохой внешний вид и излишняя худоба не являются результатом длительного злоупотребления алкоголем. Дело в том, что год назад скончался супруг исполнительницы и это подорвало ее здоровье.

Марина Хлебникова в 90-х была популярной поп-певицей. В ее репертуаре есть несколько супер-хитов. Однако сейчас артистке не удается собирать стадионы, как раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме.

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