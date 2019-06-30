Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме

Популярная в 90-е годы певица Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме. По словам 53-летней знаменитости, о ней постоянно говорят всякие глупости и проблем со спиртным она не испытывает.

« Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу! Я жива-здорова, очень хотим скоро улететь отдыхать вместе с дочкой », — цитирует Марину Хлебникову сайт Teleprogramma.pro.

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Все началось с того, что Марина Хлебникова недавно, впервые за долгое время, появилась в студии телешоу. Ее внешний вид насторожил коллег по цеху и общественность. Многие сошлись во мнении, что некогда популярная певица страдает алкогольной зависимостью.

Марина Хлебникова утверждает, что ничего не знала о слухах, которые быстро распространились в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шура призвал сбрасываться на лечение Марины Хлебниковой. Певец шокирован фотографиями певицы и полагает, что артистке необходимо помощь нарколога.