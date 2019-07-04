Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в два миллиарда рублей

Следствие оценивает ущерб от действий бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в два миллиарда рублей. Об этом заявили в Следственном комитете, комментируя уголовное дело. Его возбудили после совместной проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты строительства Центральной Кольцевой Автодороги (ЦКАД). Это большой проект, который после бодрого старта забуксовал, так что расходы росли, а сроки сдачи сдвигались. Подробности в репортаже Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией.