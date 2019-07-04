В отношении экс-главы правления «Автодора» возбуждено уголовное дело

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в четверг, 4 июля, завил о возбуждении уголовного дела в отношении председателя правления компании «Автодор» в соответствии с третьей частью 285 статьи УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Такое решение было принято по результатам проверки, в ходе которой были выявлены нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье, пишет «Экономика сегодня».

Как отметил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, уголовное дело связано с экс-главой правления «Автодора» Сергеем Кельбахом.

«С учетом выявленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно со Счетной палатой нарушений 11 марта 2019 года Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело», — сообщил Куренной.

В госкомпании подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

«Мы подтверждаем, что к нам поступает запрос из Генеральной прокуратуры, связанный с уголовным делом против бывшего главы председателя правления», — заявила начальник пресс-службы «Автодора» Татьяна Шагрина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией.