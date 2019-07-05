«Предъявите билет!»: ФЗ-54 спутал карты культурной общественности

, 2:14 Эфирная новость 19

По новому законодательству, к обычному билету в театр, музей или выставочный зал должен прилагаться кассовый чек. Без него могут и не пустить.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Пятый канал

В дебрях нового федерального закона номер 54 «О применении контрольно-кассовой техники» — сейчас разбираются не только экономисты, но и сотни театров, музеев, выставочных залов по всей стране — потому что с 1 июля 2019 года к каждому билету должен прилагаться кассовый чек. И по закону зрителей могут не пустить без чека.

Вернуть билет без чека теперь тоже не получится. Но перестроиться пока успели на все. Посетители Русского музея признаются, у них ничего не требовали. Хотя сотрудники музея нас уверяли, что уже работают по новому закону. В Эрмитаже - та же картина.

И вроде бы сделано все это, чтобы убрать перекупщиков и серые кассы, но как это работает на практике увидел Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие еще новшества появились в жизни россиян с 1 июля 2019 года.

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