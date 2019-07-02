Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел на западе Донецка

, 16:05 48

Съемочная группа работала в поселке Александровка, когда ВСУ открыли огонь.

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников, Instagram @olgaskabeeva

Тема:
Украинский кризис 36

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел на западе Донецка. Журналисты снимали материал о последствиях ночного и утреннего обстрелов поселка Александровка. В этот момент вооруженные силы Украины вновь открыли огонь по населенному пункту, сообщают «Известия».

По словам местных жителей, обстрел продолжается до сих пор. ВСУ ведет огонь из 120-ти миллиметровых минометов. По данным РИА Новости, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое российских журналистов попали под обстрел со стороны ВС Украины в Донецке. В результате ЧП никто не пострадал.

Тема:
Украинский кризис 36
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