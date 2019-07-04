МИД Ирана выразил протест Великобритании в связи с задержанием танкера

, 20:57 13

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр был вызван в ведомство из-за захвата иранского судна в Гибралтаре.

Фото : www.globallookpress.com

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в четверг, 4 июля, после задержания военно-морскими силами Великобритании иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании», — цитирует Мусави РИА Новости.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, действия Великобритании по задержанию танкера могут привести к росту напряженности в Персидском заливе.

Накануне власти Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что судно перевозило сырую нефть в Сирию, нарушая санкции ЕС в отношении САР, которые запрещают практически все виды контрактов европейского бизнеса с Республикой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тегеране предрекли уничтожение Израиля за полчаса в случае атаки США на Иран.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +9°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

Последние новости

20:57
МИД Ирана выразил протест Великобритании в связи с задержанием танкера
20:46
Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах
20:35
Лолита прокомментировала слухи о молодой любовнице мужа
20:23
Президент «Курчатовского института» рассказал о рекрутинге молодых ученых
20:18
Видео: Волонтер из Новосибирска стала мамой для маленьких совят
20:04
«Невеста на выданье!»: Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь

Сейчас читают

Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году
«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты
«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге