МИД Ирана выразил протест Великобритании в связи с задержанием танкера

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в четверг, 4 июля, после задержания военно-морскими силами Великобритании иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

« Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании », — цитирует Мусави РИА Новости.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, действия Великобритании по задержанию танкера могут привести к росту напряженности в Персидском заливе.

Накануне власти Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что судно перевозило сырую нефть в Сирию, нарушая санкции ЕС в отношении САР, которые запрещают практически все виды контрактов европейского бизнеса с Республикой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тегеране предрекли уничтожение Израиля за полчаса в случае атаки США на Иран.