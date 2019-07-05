Видео: В Сосновом Бору рабочие оставили школьный забор под напряжением

Непогода помогла предотвратить беду в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Во время дождя заискрил забор одной из школ и так выяснилось, что к металлическим конструкциям был подведен электрический кабель. То есть вся ограда была под высоким напряжением и несложно предположить, что произошло бы с тем, кто прикоснулся бы к школьному забору. Артур Ломидзе на месте выяснил, что кабель этот вообще — призрачный.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти.