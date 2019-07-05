Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

, 8:20 86

Вместе с угольным магнатом на борту вертолета находились еще шесть человек — их личности до сих пор не установлены.

Фото : Reuters

Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля. Среди жертв трагедии оказался угольный магнат, миллиардер Крис Клайн.

О произошедшем сообщило издание BNO News со ссылкой на власти США. Причины крушения летательного аппарата в настоящий момент не установлены, однако известно, что в Атлантический океан вертолет рухнул практически сразу после взлета.

В момент трагедии на борту воздушного судна находились семеро человек. Выжить не удалось ни одному из них. Прибывшим на место происшествия службам удалось сразу установить личность только одного человека — миллиардера Криса Клайна. Мужчина погиб незадолго до своего 62-летия. Личности еще шестерых жертв устанавливаются.

По данным Forbes, состояние Клайна на момент гибели оценивалось почти в два миллиарда долларов — это порядка 127 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Великобритании летевший в Лондон самолет пришлось экстренно сажать в Бостоне из-за пожара на борту.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

9:09
Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
8:59
Ливень, град и ураган — погода продолжает испытывать регионы России
8:45
Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание
8:31
Полиция Башкирии ведет поиск пропавших миллионов
8:20
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
8:11
В зоне паводка в Иркутской области начала работать военная биолаборатория

Сейчас читают

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!
«Ведьмы» — дочь Гузеевой снялась топлес с подругой
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге