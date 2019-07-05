Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля. Среди жертв трагедии оказался угольный магнат, миллиардер Крис Клайн.

О произошедшем сообщило издание BNO News со ссылкой на власти США. Причины крушения летательного аппарата в настоящий момент не установлены, однако известно, что в Атлантический океан вертолет рухнул практически сразу после взлета.

В момент трагедии на борту воздушного судна находились семеро человек. Выжить не удалось ни одному из них. Прибывшим на место происшествия службам удалось сразу установить личность только одного человека — миллиардера Криса Клайна. Мужчина погиб незадолго до своего 62-летия. Личности еще шестерых жертв устанавливаются.

По данным Forbes, состояние Клайна на момент гибели оценивалось почти в два миллиарда долларов — это порядка 127 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Великобритании летевший в Лондон самолет пришлось экстренно сажать в Бостоне из-за пожара на борту.