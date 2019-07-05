Украина намерена осваивать Арктику

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что в Киеве обсуждают вопрос освоения Арктики, сообщает URA.RU со ссылкой на газету High North News.

«Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать о том, что страна может стать арктическим игроком»», — сообщил посол.

Также Вячеслав Яцюк добавил, что его визит на Шпицберген преследовал две цели: подтвердить желание Украины укрепить сотрудничество с Норвегией по вопросам Арктики и посетить некоторых украинских граждан, которые живут и работают на архипелаге. А это около 400 человек.

В 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещал Канаду, где обсуждались вопросы сотрудничества Киева и Оттавы по вопросам Арктики. Тогда Гройсман заявлял, что совместный опыт Украины и Канады может привести к результату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что National Interest рассказал о неготовности США в Арктике.