Украина намерена осваивать Арктику

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что в Киеве обсуждают вопрос освоения Арктики, сообщает URA.RU со ссылкой на газету High North News.
Также Вячеслав Яцюк добавил, что его визит на Шпицберген преследовал две цели: подтвердить желание Украины укрепить сотрудничество с Норвегией по вопросам Арктики и посетить некоторых украинских граждан, которые живут и работают на архипелаге. А это около 400 человек.
В 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещал Канаду, где обсуждались вопросы сотрудничества Киева и Оттавы по вопросам Арктики. Тогда Гройсман заявлял, что совместный опыт Украины и Канады может привести к результату.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что National Interest рассказал о неготовности США в Арктике.