Украина намерена осваивать Арктику

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Об этом сообщил посол Незалежной в Норвегии Вячеслав Яцюк.

Фото : www.globallookpress.com

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время визита на архипелаг Шпицберген заявил, что в Киеве обсуждают вопрос освоения Арктики, сообщает URA.RU со ссылкой на газету High North News.

«Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать о том, что страна может стать арктическим игроком»», — сообщил посол.

Также Вячеслав Яцюк добавил, что его визит на Шпицберген преследовал две цели: подтвердить желание Украины укрепить сотрудничество с Норвегией по вопросам Арктики и посетить некоторых украинских граждан, которые живут и работают на архипелаге. А это около 400 человек.

В 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман посещал Канаду, где обсуждались вопросы сотрудничества Киева и Оттавы по вопросам Арктики. Тогда Гройсман заявлял, что совместный опыт Украины и Канады может привести к результату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что National Interest рассказал о неготовности США в Арктике.

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