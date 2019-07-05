Фото: Помощницу Петросяна Татьяну Брухунову раскритиковали за нелепый образ

Внимание общественности приковано к Татьяне Брухуновой с тех пор, как появились первые слухи о ее романе с Евгением Петросяном. Особенно пристально знатоки светской хроники следят за внешним видом молодой помощницы юмориста. 30-летняя Татьяна уже не раз подвергалась критике за ношение очков и черты лица. На этот раз пользователи прошлись по ее манере одеваться.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Instagram @bruhunova

Фото, так не понравившееся подписчикам Брухуновой, появилось на ее странице в Instagram. На нем помощница Петросяна позирует в широких укороченных джинсах, цветастой объемной кофте и лоферах с меховыми помпонами. В подписи к снимку женщина отмечает, что очень любит многослойные образы. Однако фолловеры смелый наряд не оценили.

«Чучело.»;

«Это для кого ж такое диво так нарядилось?» — неприятно удивлены пользователи.

С одним из недовольных комментаторов Брухунова даже вступила в дискуссию, призвав его тоже показать ему свой стиль в одежде, который она в ответ подвергнет критике — ради справедливости. Негативные отзывы Татьяна назвала «хамством в чистом виде».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «возлюбленная Петросяна» рассказала о мотивации, лежа в ванной.