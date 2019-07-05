Кирилл Андреев из «Иванушек» прокомментировал смерть Игоря Сорина

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в эфире одной из программ на федеральном канале заявил, что версия о самоубийстве Игоря Сорина не имеет право на жизнь. Игорь в 1998 году упал с балкона шестого этажа и разбился. От полученных травм он скончался спустя три дня. По словам Андреева, это был несчастный случай. Сорин слишком любил жизнь, чтобы на такое решиться, пишет Teleprogramma.pro.

«Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью исключено» , — заявил солист «Иванушек» Кирилл Андреев.

Музыкант рассказал, что в тот трагический сентябрьский день «Иванушки» гастролировали в одном из российских городов. Перед концертом все участники оделись в черное. Как рассказал Андреев, это был один из самых эмоциональных концертов в его жизни.

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В больницу к Игорю Сорину потом приезжал Андрей Григорьев-Аполлонов. Позже он говорил, что Игорь будто очень жалел, что все так вышло. Однако было понятно, что если бы Сорин выжил, то не смог самостоятельно передвигаться.

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