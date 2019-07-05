День сурка: НАТО обвиняет Россию в прекращении действия ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь попытался переложить всю ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию и заявил, что соглашение «еще можно спасти», если Москва выполнит взятые на себя обязательства. В пятницу, 5 июля, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО (СРН).

В свою очередь Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить ответственность на Москву, говорится в заявлении постпредства РФ при Североатлантическом альянсе, распространенном по итогам встречи.

В документе отмечается, что в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа, и Россия акцентировала внимание на реальных угрозах дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в регионе.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора, заявив о российской ракете 9М729, которая якобы нарушает соглашение. Ранее в Минобороны опровергли эти обвинения и продемонстрировали ракету иностранным коллегам на брифинге, куда не пришли представители США. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В Москве неоднократно заявляли о готовности к новым инициативам по контролю над вооружениями. 3 июля Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.