День сурка: НАТО обвиняет Россию в прекращении действия ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь попытался переложить всю ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию и заявил, что соглашение «еще можно спасти», если Москва выполнит взятые на себя обязательства. В пятницу, 5 июля, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО (СРН).
В свою очередь Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить ответственность на Москву, говорится в заявлении постпредства РФ при Североатлантическом альянсе, распространенном по итогам встречи.
В документе отмечается, что в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа, и Россия акцентировала внимание на реальных угрозах дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в регионе.