День сурка: НАТО обвиняет Россию в прекращении действия ДРСМД

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Москва указала на необоснованность попыток переложить ответственность на РФ.

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Фото, видео : ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь попытался переложить всю ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию и заявил, что соглашение «еще можно спасти», если Москва выполнит взятые на себя обязательства. В пятницу, 5 июля, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО (СРН).

В свою очередь Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить ответственность на Москву, говорится в заявлении постпредства РФ при Североатлантическом альянсе, распространенном по итогам встречи.

В документе отмечается, что в центре дискуссии была ситуация с безопасностью в Европе в контексте анонсированного выхода США из ДРСМД 2 августа, и Россия акцентировала внимание на реальных угрозах дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в регионе.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора, заявив о российской ракете 9М729, которая якобы нарушает соглашение. Ранее в Минобороны опровергли эти обвинения и продемонстрировали ракету иностранным коллегам на брифинге, куда не пришли представители США. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В Москве неоднократно заявляли о готовности к новым инициативам по контролю над вооружениями. 3 июля Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 до 5,5 тысячи километров) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

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