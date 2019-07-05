Роскомнадзор уличил Google в недостаточной фильтрации запрещенного контента, составив в отношении компании административный протокол. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«29 мая 2019 года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона „Об информации“», — говорится в сообщении.

Согласно закону, в Google обязаны исключить из поисковика ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Однако после проверки было выявлено, что компания недостаточно фильтрует контент. За неисполнение требований Google может быть выписан штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале мая президент Владимир Путин подписал закон о надежном Рунете, согласно которому в случае возникновения угроз ведомство сможет централизованно управлять сетью связи общего пользования.