Роскомнадзор уличил Google в недостаточной фильтрации запрещенного контента

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Ведомство составило протокол об административном правонарушении.

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Фото, видео : Zuma\TASS

Роскомнадзор уличил Google в недостаточной фильтрации запрещенного контента, составив в отношении компании административный протокол. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«29 мая 2019 года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона „Об информации“», говорится в сообщении.

Согласно закону, в Google обязаны исключить из поисковика ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Однако после проверки было выявлено, что компания недостаточно фильтрует контент. За неисполнение требований Google может быть выписан штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале мая президент Владимир Путин подписал закон о надежном Рунете, согласно которому в случае возникновения угроз ведомство сможет централизованно управлять сетью связи общего пользования.

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