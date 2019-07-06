«Идеальная без макияжа»: Поклонники Анны Семенович восхитились ее лицом

Обладательница большого бюста, телеведущая Анна Семенович часто будоражит фантазию поклонников снимками в бикини. Однако на этот раз 39-летняя дива решилась предстать без макияжа, чего многие артистки делать бояться.

Семенович разместила в Instagram несколько фото с греческого острова Миконос, где она продолжает отдыхать после итальянских каникул. На снимках она сидит за столом с винным бокалом, наполненным чем-то охлажденным, и позирует на камеру.

Instagram @ann_semenovich

Лицо Анны при этом лишь покрыто легким загаром, без единого следа декоративной косметики.

«Без макияжа вы выглядите гораздо моложе», — заметила одна из подписчиц.

«И с косметикой красавица, а без нее еще лучше», — написал преданный поклонник.

«Просто идеальная без макияжа, шляпок и рюшек», — считает другой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Семенович провела отпуск в Италии.