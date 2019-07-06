Рекрутеры рассказали о вакансиях с зарплатой в 400 тысяч рублей

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По данным портала hh.ru, средняя зарплата для соискателей составляет 41,6 тысяч рублей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

В России названы самые высокооплачиваемые вакансии июля. По данным специалистов портала hh.ru, на первой строчке рейтинга пост заместителя гендиректора в Москве с заработной платой 400 тысяч рублей, сообщает RG.RU.

Немногим меньше, в столице получит на руки за вычетом НДФЛ ведущий консультант SAP ERP MM/SD/LO и Data scientist/Project manager.

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Глава сельскохозяйственного предприятия в Петербурге будет трудиться за 350 тысяч рублей. Зарплату 300 тысяч выплатят тем, кто придет на должность заместителя финдиректора в Москве и юриста-международника в Северной столице.

Главный геолог в якутском городе Усть-Нередко сможет зарабатывать не меньше 250 тысяч в месяц.

Что касается средней зарплаты, то она составляет 41,6 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарплаты военных и силовиков в РФ поднимут в октябре.

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