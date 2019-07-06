Видео: В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России планируют создать собственный ресурс, который станет серьезным конкурентом «Википедии». Соответствующий законопроект разработали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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Предполагается, что общенациональный интерактивный энциклопедический портал будет находиться в ведении издательства «Большая Российская энциклопедия», которое также знакомо читателям как «Большая Советская энциклопедия».

Согласно проекту закона, средства на создание ресурса будут выделены из федерального бюджета — сумма не должна выходить за пределы той, которую получает от государства Роспечать. Деньги будут потрачены на аренду помещений и оплату труда сотрудников, подписку на платные интернет-ресурсы, платные архивы, подписку на справочную и техническую информацию, а также разработку специального программного обеспечения.

Однако пока неизвестно, какая именно сумма потребуется для реализации проекта. Также нет информации о том, в какие сроки планируется создать «российскую Википедию».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство РФ выделит 20 миллиардов рублей на создание бесперебойного рунета.