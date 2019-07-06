«Психологический триллер»: Агату Муцениеце укусил клещ

Поклонники Агаты Муцениеце переживают за здоровье артистки — ее укусил клещ, который мог оказаться переносчиком вирусного энцефалита. На произошедшее сама Агата пожаловалась на своей странице в Instagram.

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Примечательно, что видео, на котором на теле Муцениеце заметен клещ, несколькими часами ранее появился в сторис актрисы. Однако проблему Агата обнаружила только после прогулки, когда насекомое уже успело закрепиться на мочке уха.

Instagram @agataagata

В комментариях поклонники отмечают, что темное пятнышко на шее своего кумира заметили сразу — но большинство решили, что это родинка. Впрочем, немало фолловеров сразу же написало актрисе в личные сообщения о том, что она находится под угрозой, однако послания Муцениеце прочитать не успела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце прокомментировала слухи о третьей беременности.