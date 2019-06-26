Агата Муцениеце прокомментировала слухи о третьей беременности

Модель и актриса Агата Муцениеце в интервью для Teleprogramma.pro прокомментировала слухи о третьей беременности. Супруга Павла Прилучного отметила, что фанаты с завидным постоянством говорят о грядущем пополнении в ее семье, хотя видимых причин для этого нет. По словам звезды, подобные предположения у поклонников возникают довольно часто, когда она появляется на публике в обтягивающих нарядах. Вероятно, поводом для сплетен становится фигура теледивы. Однако, по мнению Муцениеце, ее тело выглядит довольно подтянутым, даже несмотря на то, что после родов актриса набрала лишний вес.

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«Перед первой беременностью весила 49 килограммов, а сейчас 54. Но все говорят, что эти пять килограммов не заметны. Главное, чтобы тело было подтянутым. Хотя стоит мне немного поесть и выйти куда-нибудь в обтягивающем платье, все тут же пишут: „Она беременна третьим!“ Не знаю, почему люди так хотят, чтобы мы родили третьего», — поделилась модель.

Впрочем, к слухам фанатов звезда относится с юмором. Она не принимает их слова близко к сердцу и старается игнорировать любую критику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный просит у Муцениеце третьего ребенка.