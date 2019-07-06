«Адская гора»: Массовое падение велосипедистов в Альпах попало на видео

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Участники гонки спускались с высоты 3400 метров.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

На горнолыжном курорте «Ле дез Альп» во Франции прошел ежегодный заезд на велосипедах «Адская гора». На заключительном этапе 700 частников спускались с высоты 3400 метров, сообщает РИА Новости.

Склон оказался слишком крутым для нескольких велогонщиков. Они упали и спровоцировали массовый завал. На снегу оказались десятки участников соревнования. Падение в Альпах попало на видео. На кадрах видно, как по цепной реакции велосипедисты падают друг за другом в снег.

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Однако никто из них, к счастью, не пострадал. В результате победу в гонке одержал француз Киллиан Брон. Ему удалось оторваться от остальных участников и прийти к финишу первым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобилистов приглашают на крупнейший фестиваль Tsunami Picnic под Петербургом. Визитной карточкой фестиваля уже который год является дрифт-шоу — показательные заезды от лучших пилотов России.

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