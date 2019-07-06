Росстат назвал регионы, где люди разводятся чаще всего

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Также специалисты рассказали, где браки расторгают реже всего.

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Фото, видео : ТАСС

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы, где за первые четыре месяца 2019 года было зафиксировано больше всего разводов. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

За период с января по апрель в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Первое место по количеству разводов заняла Сахалинская область — 5,1 на тысячу человек населения. На втором месте — Республика Карелия — 4,6. Третье место у Ненецкого автономного округа — 4,5 на тысячу человек населения.

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Помимо этого, большое количество браков было расторгнуто в Мурманской и Белгородской областях — по 4,3 на тысячу человек.

Также в Росстате отметили, что наименьшее количество разводов зафиксировано в Ингушетии — 0,8; в Чечне — 0,6; Дагестане — 1,1; Северной Осетии — 1,8, а в Кабардино-Балкарии — 1,9.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России названы самые высокооплачиваемые вакансии июля.

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