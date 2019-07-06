Росстат назвал регионы, где люди разводятся чаще всего

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы, где за первые четыре месяца 2019 года было зафиксировано больше всего разводов. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

За период с января по апрель в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Первое место по количеству разводов заняла Сахалинская область — 5,1 на тысячу человек населения. На втором месте — Республика Карелия — 4,6. Третье место у Ненецкого автономного округа — 4,5 на тысячу человек населения.

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Помимо этого, большое количество браков было расторгнуто в Мурманской и Белгородской областях — по 4,3 на тысячу человек.

Также в Росстате отметили, что наименьшее количество разводов зафиксировано в Ингушетии — 0,8; в Чечне — 0,6; Дагестане — 1,1; Северной Осетии — 1,8, а в Кабардино-Балкарии — 1,9.

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