Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019 стартовала в Сосновом Бору Ленинградской области в субботу, 6 июля. На торжественной церемонии открытия участники стройки прошли с флагами и приняли участие в творческом флешмобе. Собравшихся поприветствовал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В строительстве атомной электростанции будут задействованы 18 отрядов из 16 регионов России. Это учащиеся из более чем 300 высших учебных заведений. Стройка будет длиться до 29 августа, за это время студенческие отряды проведут комплекс запланированных работ.

В 2019 году в строительстве будут участвовать 320 студентов со всей России, это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Помимо работы, для участников будет организована насыщенная культурная, творческая и общественно-полезная программа.

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