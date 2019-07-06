Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019 стартовала в Сосновом Бору

, 13:37 28

К студенческой стройке присоединится более 300 учащихся вузов.

Фото : ВКjнтакте @leningradaes

Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019 стартовала в Сосновом Бору Ленинградской области в субботу, 6 июля. На торжественной церемонии открытия участники стройки прошли с флагами и приняли участие в творческом флешмобе. Собравшихся поприветствовал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

В строительстве атомной электростанции будут задействованы 18 отрядов из 16 регионов России. Это учащиеся из более чем 300 высших учебных заведений. Стройка будет длиться до 29 августа, за это время студенческие отряды проведут комплекс запланированных работ.

В 2019 году в строительстве будут участвовать 320 студентов со всей России, это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Помимо работы, для участников будет организована насыщенная культурная, творческая и общественно-полезная программа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобилистов приглашают на крупнейший фестиваль Tsunami Picnic под Петербургом.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Последние новости

14:11
Видео: В Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море
13:55
Подозреваемый в госизмене Воробьев помещен на карантин в СИЗО «Лефортово»
13:44
Зеленский назначил главу Львовской областной госадминистрации
13:37
Всероссийская студенческая стройка «Мирный Атом — ЛАЭС» 2019 стартовала в Сосновом Бору
13:21
Росстат назвал регионы, где люди разводятся чаще всего
12:58
Бестия в розовом: Иван Дорн исполнил дикий танец на дне рождения друга

Сейчас читают

«Красота и вкуснятина»: Олег Газманов сразил фанатов стейками и подтянутым телом
«Работать качественно»: Галкин отреагировал на информацию о гонорарах юмористов
«День сурка»: Саша Савельева рассказала о первых месяцах материнства

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге