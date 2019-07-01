В Крыму отмечают рост очередей из желающих отдохнуть на полуострове украинцев

Власти Крыма отмечают повышенный спрос на отдых на полуострове со стороны граждан Украины. Об этом сообщил в понедельник, 1 июля, депутат парламента, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексей Черняк.
По словам депутата, пограничникам даже приходится запускать дополнительные линии для прохождения украинцев через границу. И такой ажиотаж Черняк считает закономерным.
При этом депутат отметил, что за все годы с момента возвращения Крыма в Россию, ни одной жалобы о предвзятом отношении к украинцам не поступало.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, о двукратном увеличении потока туристов с Украины в Крым говорили российские пограничники. По данным погрануправления, каждые сутки границу пересекают около 11 тысяч человек и полторы тысячи автомобилей.