В Крыму отмечают рост очередей из желающих отдохнуть на полуострове украинцев

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По словам местных властей, Крым остается самым популярным местом отдыха для граждан Незалежной.

Фото : РИА Новости / Владислав Сергиенко

Тема:
Украинский кризис 35

Власти Крыма отмечают повышенный спрос на отдых на полуострове со стороны граждан Украины. Об этом сообщил в понедельник, 1 июля, депутат парламента, глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексей Черняк.

«На границе с Украиной у нас опять происходит рост очередей», — цитирует Черняка ФАН.

По словам депутата, пограничникам даже приходится запускать дополнительные линии для прохождения украинцев через границу. И такой ажиотаж Черняк считает закономерным.

«Для граждан Украины Крым остается самым известным, популярным и реальным местом отдыха», — констатирует он.

При этом депутат отметил, что за все годы с момента возвращения Крыма в Россию, ни одной жалобы о предвзятом отношении к украинцам не поступало.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, о двукратном увеличении потока туристов с Украины в Крым говорили российские пограничники. По данным погрануправления, каждые сутки границу пересекают около 11 тысяч человек и полторы тысячи автомобилей.

Тема:
Украинский кризис 35
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