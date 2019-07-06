«Бабла срубил!»: Бари Алибасова уличили во лжи с отравлением, когда тот показал свой обед

Впервые после отравления химикатом «Крот» стало известно, с помощью какой пищи восстанавливается знаменитый продюсер Бари Алибасов. В Instagram появилось фото обедающего мэтра поп-музыки.
В подписи к снимку выражается благодарность одному из московских ресторанов, который и предоставил Алибасову классический набор из первого и второго блюд, а также зеленого чая.
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Часть поклонников Алибасова обрадовалась, что их кумир идет на поправку. Но нашлись среди подписчиков и скептики, усомнившиеся — а действительно ли было отравление?
«После такого, что с вами произошло, точно бы ложкой не кушали», — написал один.
«А зачем дурить людей, поклонников?», — спросил другой.
«Так пиар, он на этом много бабла срубил», — ответил ему третий.
«Главное, чтобы „Крота“ не было рядом», — съязвил еще один подписчик Алибасова.
Ранее Алибасов рассказывал, что после выписки из больницы домой питаться полноценно он не мог, а ел только детские пюре, пил теплый чай и иногда немного молока.