«Бабла срубил!»: Бари Алибасова уличили во лжи с отравлением, когда тот показал свой обед

Впервые после отравления химикатом «Крот» стало известно, с помощью какой пищи восстанавливается знаменитый продюсер Бари Алибасов. В Instagram появилось фото обедающего мэтра поп-музыки.

В подписи к снимку выражается благодарность одному из московских ресторанов, который и предоставил Алибасову классический набор из первого и второго блюд, а также зеленого чая.

« Спасибо ресторану — накормили человеческой едой, впервые за месяц. Овощной крем-суп с лососем — объедение », — написано под фото.

Instagram @alibasov_nana

Часть поклонников Алибасова обрадовалась, что их кумир идет на поправку. Но нашлись среди подписчиков и скептики, усомнившиеся — а действительно ли было отравление?

«После такого, что с вами произошло, точно бы ложкой не кушали», — написал один.

«А зачем дурить людей, поклонников?», — спросил другой.

«Так пиар, он на этом много бабла срубил», — ответил ему третий.

«Главное, чтобы „Крота“ не было рядом», — съязвил еще один подписчик Алибасова.

Ранее Алибасов рассказывал, что после выписки из больницы домой питаться полноценно он не мог, а ел только детские пюре, пил теплый чай и иногда немного молока.