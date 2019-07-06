Принцу Гарри припомнили отсутствие тетушки на крестинах

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Вокруг церемонии крещения первого сына герцога Сассекского, которая еще только состоится 6 июля, уже разразился скандал.

Фото : www.globallookpress.com

Вокруг крестин первенца принца Гарри и Меган Маркл – малыша Гарри уже разгорается скандал, хотя церемония должна состояться еще только в субботу, 6 июля. Выяснилось, что королева Елизавета не сможет присутствовать на семейном торжестве, поскольку оно совпало с другим мероприятием в ее графике. А тот факт, что герцог и герцогиня Сассекские решили сделать праздник закрытым даже для прессы, пригласив лишь 25 близких родственников и друзей, возмутил публику.

Биограф Гарри Пенни Джуниор уже заявила, что это огромная ошибка. По ее мнению Гарри и Меган не могут избегать публичности. Налогоплательщики не позволят им вести частный образ жизни и при этом получать деньги из казны.       

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Пресса также припомнила скандал, сопровождавший церемонию крещения самого принца Гарри. В 1985 году единственная дочь Елизаветы II принцесса Анна публично унизила наследника престола принца Чарльза и его жену принцессу Диану, отказавшись приехать на крестины их младшего сына в Виндзорский замок и демонстративно отправилась с мужем на охоту в Глостершир. Говорили, что она была в бешенстве из-за того, что ей не предложили стать крестной, как это было после рождения принца Уильяма, пишет британское интернет-издание Express.

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