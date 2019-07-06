«Сатанистский шабаш»: Группу «Ленинград» обвинили в распространении импотенции

, 23:23 208

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин высказался в отношении концертов популярного музыкального коллектива.

Фото : ТАСС / Сергей Бобылев

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин опубликовал на своей странице ВКонтакте новый пост, в котором раскритиковал творчество популярной российской группы «Ленинград» и ее лидера — Сергея Шнурова.

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По словам активиста, выступление музыкального коллектива, состоявшееся в воскресенье, 6 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» — «прямой повод для разжигания межрелигиозной розни». Поскольку концерт группы, в текстах песен которой неоднократно используются нецензурные выражения, проходит недалеко от Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, Геннадий называет его «сатанистким шабашом».

ВКонтакте @g.s.cheurin

Активист считает, что использование мата в текстах Шнурова негативно влияет на возможность мужчин производить потомство и превращает слушателей легендарного коллектива «в импотентов, как на творческом, так и на физическом уровне». По мнению автора поста, любой человек после общения с лидером группировки «Ленинград» теряет свою «мужскую силу».

«Мужчины вынуждены после этого покупать в аптеках известные стимуляторы, производители коих и финансируют всю данную деятельность. Данный бизнес не менее ужасен, чем наркотики, в котором данное „творчество“, — лишь рекламный элемент», —подчеркнул Чеурин.

В свою очередь, гитарист и пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин в интервью для URA.RU отметил, что для выдвижения подобных обвинений необходимо обладать соответствующими доказательствами и подтверждающей информацией. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал,  Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который он обустроил у своего дома напротив Летнего сада в центре Петербурга.

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