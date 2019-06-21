Актриса Юлия Высоцкая рассказала о неожиданной зависимости

Актриса Юлия Высоцкая известна не только ролями в кино, но и целой серией книг о здоровом питании и кулинарии. На своем примере она доказывает, что готовка и стройная фигура вполне совместимы. В своем интервью 7дней.ru она рассказала о весьма неожиданной зависимости.

«Неделю выдержала без кофе. Зачем? Затем что зависима, пытаюсь держать кофейного демона под контролем», — рассказала Высоцкая.

К обсуждению зависимостей подключились подписчики Instagram Юлии.

«Понимаю, Юленька, обожаю кофе, но держу себя в руках и не удерживаю»

«Буквально вчера была у врача, первый пункт запретил кофе, хотя пью только по утрам. В 11 изнывая от головной боли выпила стаканчик растворимого, подумала если не пройдет, то с завтрашнего дня точно не пью. Стало легче! Спазм прошел. И что мне теперь делать, кофеману со стажем»

«Кофейный демон…точно. Когда решаю его остановить, покупаю плохой кофе. Хватает пары чашек, чтоб убедить себя, что без него можно обходиться», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 45-летняя Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике.