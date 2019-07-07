Обряды в ночь на Ивана Купала: Как привлечь любовь и счастье в свою жизнь

Один из главных праздников восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию — День Ивана Купала — отмечается в России в ночь с 6 на 7 июля. Этот праздник овеян множеством мифов, легенд и даже страшных историй. С древних времен существуют поверья, которые предписывают, как себя вести в этот день, чтобы обрести удачу, любовь и семейное благополучие.

Прыжки через костер

www.globallookpress.com

Одним из главных обрядов в День Ивана Купала считались прыжки через костер. В ночь с 6 на 7 июля молодые девушки и парни вместе собирались и начинали разводить огонь. Как только все было готово к совершению таинства, каждый поочередно перепрыгивал через костер, пытаясь не задеть языки пламени. Если процедура завершалась успешно, то каждого из участников обряда ожидали счастья и удача в будущем.

Чтобы проверить свои чувства, влюбленные должны прыгать через костер за руки. Если в этот момент он начинал искриться и издавать странные звуки, счастливые отношения у этой пары, согласно легенде, не сложатся. Напротив, если огонь себя ведет тихо и спокойно, то и в семье у влюбленных будет царить гармония и взаимопонимания.

Купание

www.globallookpress.com

Особое значение в ночь на Ивана Купала имело купание. Считалось, что в этот день очень важно окунуться в воде. Это помогало избавиться от негативной энергии и очистить разум от бесполезных мыслей. Кроме того, славяне верили, что 7 июля вода обладала целебной силой и помогала решить многочисленные жизненные проблемы.

Плетение венков

www.globallookpress.com

Одинокие девушки 6 июля плели венки из самых красивых цветов, а в полночь бросали их на воду в надежде узнать, что для них уготовано будущем. Венок мог предсказать, выйдет ли девушка замуж и также раскрыть, какая судьба ожидает влюбленную пару.

Заговор на любимого человека

www.globallookpress.com

В ночь на Ивана Купала девушки также использовали особые заклинания, чтобы привлечь в свою жизнь любовь. Они кричали: «Суженый мой ряженый приди, от тоски спаси» — и бросали венок в костер. Если цветы сгорали, значит, скоро за сердце дамы будет бороться молодой человек, если нет — в личной жизни перемен не предвидится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отметят День семьи, любви и верности.