Названа опасная доза молока для жизни человека
Молочные продукты — источник множества полезных веществ. Однако при их переизбытке положительное влияние на организм может утратиться.
Фото: www.globallookpress.com
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина в интервью для «Российской газеты» рассказала, как молоко влияет на организм человека.
По словам специалиста, в молочных продуктах содержится множество полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Они снижают риск различных заболеваний и способствуют профилактики саркопении — возрастного изменения скелетной мускулатуры, приводящего к потере мышечной массы. Однако при переизбытке молока положительное влияние на организм может утратиться, отметила эксперт.
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Она добавила, что лучше всего включить в свой рацион больше молочных продуктов: йогуртов, кефиров, сыров. Они полезнее, чем само молоко, поскольку не у всех людей есть гены, позволяющие переносить лактозу, содержащуюся в напитке. Например, пожилым людям употреблять этот продукт в чистом виде вовсе не рекомендовано.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минздраве усомнились в исследовании о препятствующих раку продуктах.
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