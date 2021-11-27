Названа опасная доза молока для жизни человека

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Карина Бернтгольц
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Молочные продукты — источник множества полезных веществ. Однако при их переизбытке положительное влияние на организм может утратиться.

Названа опасная доза молока для жизни человека

Фото: www.globallookpress.com

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина в интервью для «Российской газеты» рассказала, как молоко влияет на организм человека.

По словам специалиста, в молочных продуктах содержится множество полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Они снижают риск различных заболеваний и способствуют профилактики саркопении — возрастного изменения скелетной мускулатуры, приводящего к потере мышечной массы. Однако при переизбытке молока положительное влияние на организм может утратиться, отметила эксперт.

«В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», — подчеркнула Халтурина.

Она добавила, что лучше всего включить в свой рацион больше молочных продуктов: йогуртов, кефиров, сыров. Они полезнее, чем само молоко, поскольку не у всех людей есть гены, позволяющие переносить лактозу, содержащуюся в напитке. Например, пожилым людям употреблять этот продукт в чистом виде вовсе не рекомендовано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минздраве усомнились в исследовании о препятствующих раку продуктах.

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