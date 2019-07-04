В Минздраве усомнились в исследовании о препятствующих раку продуктах

, 23:21 29

Главный внештатный диетолог ведомства прокомментировал выводы испанских коллег, в которых утверждалось нежирные молоко и молочные продукты снижают риск развития некоторых болезней.

Фото : www.globallookpress.com

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских ученых, в котором утверждается, что употребление молока и молочных продуктов с низкой долей жира уменьшает риск развития рака.

Тутельян отметил, что молоко является продуктом детского питания, который используется во всем мире как источник белка и ряда других биоактивных соединений, а также является главным источником кальция.

«Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», — отметил диетолог.

С ним согласилась врач-диетолог Елена Соломатина, которая отметила, что молоко не всегда хорошо усваивается организмом, особенно пожилыми людьми. Кроме того, содержащуюся в молочных продуктах лактозу плохо усваивают и молодые люди.

Ранее группа специалистов из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе пришла к выводу, что употребление молока и молочных низкой жирности (йогурта) снижает риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

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