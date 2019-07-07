Миллиардер Эпштейн задержан по обвинению в торговле людьми

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн задержан в субботу, 6 июля, по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, Эпштейн предстанет перед судом в понедельник, 8 июля. В его нью-йоркской квартире был проведен обыск.

Ранее было установлено, что миллиардер заказывал для себя несовершеннолетних проституток. Кроме того, в ходе расследования появилась версия о том, что он также предоставлял другим людям их услуги. В 2007 и 2008 годах против Эпштейна были выдвинуты обвинения в растлении несовершеннолетних, однако тогда адвокатам удалось максимально смягчить обвинение и миллиардер, признавший себя виновным в сексуальных преступлениях, отсидел в тюрьме лишь 13 месяцев.

Прокуратура полагает, что так называемое «детское секс-рабство» Эпштейн практиковал во Флориде и Нью-Йорке с 2002 по 2005 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнителя Gangnam Style Psy вызвали на допрос из-за секс-скандала. Известного южнокорейского певца заподозрили в причастности к организации эскорт-услуг на одной из вечеринок.