Миллиардер Эпштейн задержан по обвинению в торговле людьми

, 10:17 351

Обвинение полагает, что целью Джеффри Эпштейна была сексуальная эксплуатация несовершеннолетних.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн задержан в субботу, 6 июля, по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, Эпштейн предстанет перед судом в понедельник, 8 июля. В его нью-йоркской квартире был проведен обыск.

Ранее было установлено, что миллиардер заказывал для себя несовершеннолетних проституток. Кроме того, в ходе расследования появилась версия о том, что он также предоставлял другим людям их услуги. В 2007 и 2008 годах против Эпштейна были выдвинуты обвинения в растлении несовершеннолетних, однако тогда адвокатам удалось максимально смягчить обвинение и миллиардер, признавший себя виновным в сексуальных преступлениях, отсидел в тюрьме лишь 13 месяцев.

Прокуратура полагает, что так называемое «детское секс-рабство» Эпштейн практиковал во Флориде и Нью-Йорке с 2002 по 2005 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнителя Gangnam Style Psy вызвали на допрос из-за секс-скандала. Известного южнокорейского певца заподозрили в причастности к организации эскорт-услуг на одной из вечеринок.

Читайте также

+15° Днём +21°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Последние новости

11:29
Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова присоединилась к BottleCapChallenge
11:06
Зачем себе больно делать: к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически
10:50
Взрыв газа произошел в жилом доме в центре Петербурга — видео
10:26
Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей сети — видео
10:17
Миллиардер Эпштейн задержан по обвинению в торговле людьми
10:05
Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

Сейчас читают

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!
«Какие ноги»: Климова после развода гуляет по Москве в соблазнительных нарядах
«Мы заплакали»: Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге