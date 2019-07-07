Владимир Путин поздравил ветеранов БАМа с 45-летием начала стройки

К 45-летию начала строительства БАМа Владимир Путин записал видеообращение ко всем участникам легендарной стройки и к тем, кто трудится на трассе в настоящее время. Он отметил, что Байкало-Амурская магистраль — это больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России — это «сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей».
Президент напомнил, что в строительстве БАМа, связавшего Европу и Азию, приняли участие около двух миллионов человек. Он также подчеркнул, что теперь перед страной стоит новая задача.
Он выразил надежду, что новое поколение железнодорожников, инженеров и рабочих достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги своего визита в Италию и поездки на G20 в японскую Осаку.