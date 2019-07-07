Владимир Путин поздравил ветеранов БАМа с 45-летием начала стройки

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8 июля 1974 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».

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Фото, видео : Григорий Калачьян и Леонид Свердлов /Фотохроника ТАСС

К 45-летию начала строительства БАМа Владимир Путин записал видеообращение ко всем участникам легендарной стройки и к тем, кто трудится на трассе в настоящее время. Он отметил, что Байкало-Амурская магистраль — это больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России — это «сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей».

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«Строительство БАМа было серьезным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. Строители трассы, новых городов и поселков, изыскатели, железнодорожники, мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновленные общей идеей, работали ради будущего, день за днем совершали настоящий подвиг», — сказал Путин.

Президент напомнил, что в строительстве БАМа, связавшего Европу и Азию, приняли участие около двух миллионов человек. Он также подчеркнул, что теперь перед страной стоит новая задача.

«Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. В числе приоритетов — масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн грузов в год», — заявил Владимир Путин.

Он выразил надежду, что новое поколение железнодорожников, инженеров и рабочих достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги своего визита в Италию и поездки на G20 в японскую Осаку.

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