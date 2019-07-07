Лариса Долина едва не потеряла ребенка на съемках «Мы из джаза»

Спустя 36 лет после выхода на экраны музыкального фильма «Мы из джаза» Лариса Долина, сыгравшая в картине кубинскую певицу Клементину Фернандес, призналась, что во время съемок едва не потеряла ребенка.

У самой знаменитой российской джазовой певицы всего одна дочь. Сейчас Ангелине Миончинской 35 лет, она экономист и воспитывает восьмилетнюю дочь Александру.

Instagram @dolinalina

Как пишет Teleprogramma.pro, в фильме Карена Шахназарова Лариса Долина снималась, будучи на шестом месяце беременности. Более того, из-за угрозы выкидыша певица лежала в больнице. Но каждый день с киностудии приезжали люди на автомобиле и под расписку увозили ее на съемки, а вечером она должна была вернуться обратно.

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По словам артистки, большая часть работы далась ей довольно легко, предстоял знаменитый спуск по огромной лестнице. Лариса Долина должна была спускаться на высоких каблуках по очень крутым ступенькам, глядя при этом в камеру, а ни в коем случае не под ноги.

«Этот поход для меня длился лет десять просто», — призналась Долина в эфире телеканала «Россия -1».

К счастью, эта история закончилась благополучно — и для певицы, и для ее дочери, и для фильма.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Ларисы Долиной Ангелина все еще никак не может смириться со смертью Юлии Началовой, с которой они были близкими подругами.