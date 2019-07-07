Видео: Сергей «Паук» Троицкий устроил скандал в аэропорту «Жуковский»

, 18:04 Эксклюзивное видео 252

Лидер группы «Коррозия металла» обвинил сотрудников авиакомпании в мошенничестве.

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Фото, видео : Пятый канал

Лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий устроил дебош в международном аэропорту «Жуковский» и ударил сотрудника «Уральских авиалиний».

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых запечатлен скандал. Как признался сам артист, он перепутал дату вылета, а сотрудники авиакомпании обманным путем забрали его деньги и не пускают на борт.

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Пресс-секретарь Троицкого сообщила, что Сергей и его спутница пытались попасть на дипломатическое мероприятие на Кипре, однако билеты пришлось вернуть.

«Нам отдали деньги за билет, за исключением четырех тысяч, — это доплата за багаж и кассовые сборы», — сообщила представитель артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании лидера «Коррозии металла» в Подмосковье.

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