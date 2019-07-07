Минтранс: после 8 июля в Грузии останутся 4,5 тысячи россиян

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в Грузии остаются 4,5 тысячи российских туристов, которые не стали менять обратные билеты в Россию из-за запрета прямого авиасообщения между странами.

Глава Минтранса сообщил, что ведомство подготовило дополнительные средства для вывоза российских граждан через аэропорты соседних государств с 8 июля, когда прекратится авиасообщение.

Дитрих добавил, что потери от запрета на полеты между Россией и Грузией предварительно оценены в три миллиарда рублей — это прямые убытки и упущенная выгода авиаперевозчиков.

Рейсы между РФ и Грузией выполняли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Нордавиа» и грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines. Ранее в Минтрансе обещали возместить потери авиаперевозчикам.

Владимир Путин подписал указ о запрете полетов из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Поводом для этого послужили уличные протесты и антироссийские акции, охватившие Тбилиси в конце июня.