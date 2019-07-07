Познер покинул жюри премии ТЭФИ

Телеведущий Владимир Познер принял решение выйти из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Об этом он сообщил на своем сайте.

« С моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других », — объяснил тележурналист свой уход.

Познер также высказал мнение, что именно после смены организатора конкурса оказались утраченными «демократические принципы, которые изначально легли в его основу».

Ранее Познер откровенно рассказал о том, что современное человечество нередко вызывает у него грустные мысли. В частности, он уверен, что экологические проблемы рано или поздно «приведут к трагедии».