Познер покинул жюри премии ТЭФИ

, 23:01 Фото 176

Известный тележурналист разочаровался в демократических принципах национального конкурса.

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Фото, видео : Instagram @pozneronline

Телеведущий Владимир Познер принял решение выйти из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Об этом он сообщил на своем сайте.

«С моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — объяснил тележурналист свой уход.

Познер также высказал мнение, что именно после смены организатора конкурса оказались утраченными «демократические принципы, которые изначально легли в его основу».

Ранее Познер откровенно рассказал о том, что современное человечество нередко вызывает у него грустные мысли. В частности, он уверен, что экологические проблемы рано или поздно «приведут к трагедии».

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