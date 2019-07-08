«Вам будто 15!» Вера Брежнева в коротких шортах покорила поклонников — фото

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Певица опубликовала новые снимки из Парижа.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева, которая обычно выходит в свет только в женственных образах, покорила поклонников непосредственным луком в укороченных шортах. Артистка сделала несколько фотографий на одном из балконов в Париже.

Instagram @ververa

«В этот раз в Париже, как вы правильно ответили в сторис, я снова по работе», — написала Брежнева под снимками.

«Вам будто 15!» — восхитился поклонник.

«Стройняшка какая! Не устаю вами любоваться и восторгаться», — добавил юзер.

«Такая изящная», — прокомментировал еще один пользователь.

«Блин, балдеж! Простота и естественность бесценны!» — написал очередной поклонник, добавив, что иногда певице стоит отказываться от платьев в пользу брюк и шорт.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Веры Брежневой бурно обсуждали слова певицы о сексе, наркотиках и рок-н-ролле.

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