Певица Вера Брежнева, которая обычно выходит в свет только в женственных образах, покорила поклонников непосредственным луком в укороченных шортах. Артистка сделала несколько фотографий на одном из балконов в Париже.

«В этот раз в Париже, как вы правильно ответили в сторис, я снова по работе», — написала Брежнева под снимками.

«Вам будто 15!» — восхитился поклонник.

«Стройняшка какая! Не устаю вами любоваться и восторгаться», — добавил юзер.

«Такая изящная», — прокомментировал еще один пользователь.

«Блин, балдеж! Простота и естественность бесценны!» — написал очередной поклонник, добавив, что иногда певице стоит отказываться от платьев в пользу брюк и шорт.

«Это из какого ночного клуба?»: На руке Зеленского заметили странный браслет

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Веры Брежневой бурно обсуждали слова певицы о сексе, наркотиках и рок-н-ролле.