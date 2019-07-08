Уникальный палеопарк появится на юге Ладоги — репортаж

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Искателям приключений со всего мира предложат оборудованную площадку для раскопок, современную научную лабораторию, и доступ к уникальным сокровищам.

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Фото, видео : ТАСС / Роберт Нетелев, Пятый канал

Рядом с Петербургом появится уникальный палеопарк, первый в России. Его создают на юге Ладожского озера. Искателям приключений со всего мира предложат оборудованную площадку для раскопок, современную научную лабораторию, и, конечно, доступ к сокровищам.

Первые туристы уже вовсю орудуют молотками, чтобы «познакомиться» с трилобитом. Этому вымершему моллюску даже прочат стать новым туристическим символом Северной столицы. Так что пришло время ломать камни — об этом и многом другом смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фрегат «Полтава» пришвартовался в Петербурге. Точная копия легендарного корабля Петра Первого примет участие в исторической части парада в честь дня ВМФ.

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