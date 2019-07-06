Фрегат «Полтава» сегодня пришвартовался в Петербурге

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Точная копия легендарного корабля Петра Первого примет участие в исторической части парада в честь дня ВМФ.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Гальперин, Пятый канал

Фрегат «Полтава» в пятницу, 5 июля, пришвартовался на Английской набережной Петербурга. Это — точная копия легендарного корабля Петра Первого, построенного в 1712 году.

Фрегат служил в петровском флоте 20 лет, участвовал в Северной войне. Удивительную копию «Полтавы» спустили на воду в прошлом году. 28 июля фрегат возглавит историческую часть парада в честь Дня военно-морского флота. А до начала подготовки к празднику корабль сможет посетить любой желающий.

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Вечером в историческом центре Петербурга, у стен Петропавловской крепости прошли парусные состязания. На регату приехали сильнейшие команды Европы, для экипажей это очень необычные условия. Как признаются участники — из-за вспыльчивого характера Невы и постоянно меняющегося ветра, гонка непредсказуема. Андрей Захаров все увидел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что объявлен конкурс на лучшее название арт-парка, который расположится в Петроградском районе Северной столицы.

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