Зеленский назвал условия начала ремонта моста между Украиной и ЛНР

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Переправа у станицы Луганская считается единственным маршрутом через линию соприкосновения на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Фото : Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский распорядится восстановить мост между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), если ополченцы отодвинут свои укрепления. Об этом глава Незалежной заявил после визита в станицу Луганская, передает ТАСС.

По словам Зеленского, Киев располагает всеми возможностями для того, чтобы быстро восстановить мост.

«Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем», — цитирует агентство украинского лидера.

Мост у станицы Луганская — единственный маршрут через линию соприкосновения на территорию провозглашенной Луганской народной республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в соцсетях активно обсуждают странное поведение Владимира Зеленского на одном из совещаний — он смотрел на всех испуганным взглядом, пил много воды и чесал нос. По мнению нарколога, в данном случае может идти об употреблении кокаина.

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