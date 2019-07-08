«Позор!» Жители украинского Хмельницкого освистали Порошенко — видео

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Бывший президент Незалежной приехал в город со сторонниками своей партии «Европейская солидарность».

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / rusvesna. su1945

Жители украинского города Хмельницкий освистали бывшего президента Петра Порошенко, когда он шел по одной из улиц вместе со сторонниками своей партии «Европейская солидарность».

«Позор!» — скандировали люди.

Один из жителей даже порекомендовал Порошенко побыстрее «убираться восвояси». На кадрах видно, что в результате экс-лидеру Незалежной, его охране и однопартийцам пришлось значительно ускорить шаг, после чего скрыться. Комментаторы ролика, в свою очередь, высказали мнение, что Петру Порошенко «повезло», что дело не закончилось дракой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший президент Украины не сдержался и публично использовал русский мат. Юзеры объяснили такое поведение Порошенко «расслаблением» после потери поста главы государства.  

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