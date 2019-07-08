День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля — видео

, 5:57 Видео 241

Поскольку праздник в 2019 году пришелся на понедельник, гуляния начались еще в пятницу, 5 июля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Сергей Мальгавко, Пятый канал

День семьи, любви и верности отмечают в России в понедельник, 8 июля. Праздник приурочен к поминовению православных святых Петра и Февронии. Официально был учрежден в 2008 году по инициативе жителей Мурома. В этот день во всей стране проходят концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы, мастер-классы, а также духовно-просветительские мероприятия. Поскольку в 2019 году праздник пришелся на понедельник, мероприятия начались еще в пятницу, 5 июля, и продолжаются уже третий день.

Многие влюбленные стараются запланировать свадьбу именно на День семьи, любви и верности, так что 8 июля к тому же состоится очень много бракосочетаний. Существует поверье, согласно которому в день свадьбы нужно обязательно приехать к памятнику Петру и Февронии. В таком случае супружеская жизнь будет счастливой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал полную историю дня поминовения православных святых Петра и Февронии.

Читайте также

+11° Днём +20°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

7:15
Жители Новосибирска обнаружили крокодила на парковке — видео
6:46
Град обрушился на российские регионы — видео
6:24
Пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа
5:57
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля — видео
5:27
«Кривляки!»: Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто
5:03
Псковские храмы вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!
«Что же вы творите?»: Серябкина полностью разделась перед камерой
«Кривляки!»: Топалов и Тодоренко похвастались романтическим вечером в Сорренто

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге