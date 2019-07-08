День семьи, любви и верности отмечают в России в понедельник, 8 июля. Праздник приурочен к поминовению православных святых Петра и Февронии. Официально был учрежден в 2008 году по инициативе жителей Мурома. В этот день во всей стране проходят концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы, мастер-классы, а также духовно-просветительские мероприятия. Поскольку в 2019 году праздник пришелся на понедельник, мероприятия начались еще в пятницу, 5 июля, и продолжаются уже третий день.

Многие влюбленные стараются запланировать свадьбу именно на День семьи, любви и верности, так что 8 июля к тому же состоится очень много бракосочетаний. Существует поверье, согласно которому в день свадьбы нужно обязательно приехать к памятнику Петру и Февронии. В таком случае супружеская жизнь будет счастливой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал полную историю дня поминовения православных святых Петра и Февронии.