Почему разводятся россияне — результаты опроса

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения определили, что чаще всего становится причиной для расторжения брака.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, из-за чего чаще всего распадаются браки в России. Согласно результатам опроса, главной причиной для разводов является бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью. Об этом заявили 46% респондентов, пишет ТАСС.

22% опрошенных считают, что семью, прежде всего, могут разрушить измены и ревность одного из супругов. Среди основных причин расторжения брака 21% россиян назвали эгоизм и недопонимание между возлюбленными.

При этом 10% респондентов уверены, что разрывать отношения с партнером нельзя ни при каких обстоятельствах, а 15% полагают, что в случае развода ни один из родителей не сможет воспитать ребенка достаточно хорошо, поскольку ему одинаково необходимы и отцовская, и материнская забота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне любят целоваться и обниматься. 

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