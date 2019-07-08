Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, из-за чего чаще всего распадаются браки в России. Согласно результатам опроса, главной причиной для разводов является бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью. Об этом заявили 46% респондентов, пишет ТАСС.

22% опрошенных считают, что семью, прежде всего, могут разрушить измены и ревность одного из супругов. Среди основных причин расторжения брака 21% россиян назвали эгоизм и недопонимание между возлюбленными.

При этом 10% респондентов уверены, что разрывать отношения с партнером нельзя ни при каких обстоятельствах, а 15% полагают, что в случае развода ни один из родителей не сможет воспитать ребенка достаточно хорошо, поскольку ему одинаково необходимы и отцовская, и материнская забота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне любят целоваться и обниматься.